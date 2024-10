Campeã olímpica de judô, Bia Souza é a primeira embaixadora confirmada dos Jogos da Juventude 2024

A campeão olímpica, no entanto, já esteve no lugar dos atletas que se espelham em grandes nomes do esporte. Em 2011, aos 13 anos, ela participou dos Jogos Escolares da Juventude (antigo nome do evento) representando o estado de São Paulo. Na ocasião, Bia conquistou duas medalhas, sendo uma de ouro no individual e uma de bronze por equipes.

Bia é o primeiro nome confirmado de uma série de grandes atletas que farão parte do time de embaixadores. Os outros participantes serão anunciados nas próximas semanas.