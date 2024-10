Santos vê chance de acesso crescer, mas não é favorito ao título da Série B; veja probabilidades

O Santos está cada vez mais próximo do retorno à Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro. Após a vitória sobre o Ceará, nesta terça-feira, pela Série B, o time viu as chances de acesso à elite crescerem ainda mais.

Segundo o cálculo do departamento de matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), o time, agora, é dono de 94% de chances de subir para a Série A. O Peixe é o líder da tabela, com 59 pontos, e tem sete de vantagem para o quinto colocado, Vila Nova.

O Sport, terceiro colocado, vem logo atrás da equipe de Fábio Carille, com 90.7% de possibilidade de subir. Já o vice-líder Novorizontino detém 81.9% de chances, enquanto o Mirassol, na quinta posição, possui 80.3%.