Deyverson exalta vitória do Atlético-MG na Arena MRV, mas pede "pés no chão" para duelo na Argentina

Na noite desta terça-feira, o Atlético-MG deu um importante passo rumo à final da Libertadores. Na Arena MRV, o Galo contou com dois gols do atacante Deyverson para vencer por 3 a 0 o River Plate, no jogo de ida da semifinal da competição internacional. Iluminado, o camisa 9 celebrou o ótimo resultado, mas pediu "pés no chão".

"Este clube tão grande como o Atlético-MG, com uma torcida tão linda. Estou muito feliz. Temos a partida agora contra o River Plate em sua casa, com sua torcida, que é linda também. Nós temos que ter humildade, manter os pés no chão, porque não há nada ganho", começou Deyverson em entrevista à Fox Sports.

Agora, o Atlético-MG leva uma confortvável vantagem para o duelo de volta, já que pode perder por dois gols de diferença e, mesmo assim, estará na grande decisão. A segunda perna acontece na próxima terça-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Em caso de empate no agregado, o duelo irá aos pênaltis.