Fluminense ganha do Athletico-PR com gol de Cano e respira no Brasileirão

Embalado pela vitória no clássico contra o Flamengo, o Fluminense deu mais um grande passo na noite desta terça-feira para se livrar da ameaça do rebaixamento. Com um gol de Cano no segundo tempo, o Tricolor superou o Athletico-PR em jogo reprogramado da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã.

Com o resultado, o Tricolor abriu quatro pontos de vantagem para o Corinthians, que abre a área da degola. São 36 pontos contra 32 do Timão. Já o Furacão permanece no Z4, em 18º lugar, com 31.

As duas equipes voltam a campo no próximo sábado. O Flu visita o Vitória em outro confronto direto contra o rebaixamento, no Barradão. O Athletico vai receber o Cruzeiro, na Ligga Arena.