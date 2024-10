São Paulo volta a enfrentar o Criciúma em Santa Catarina após dez temporadas; relembre última vez

O São Paulo volta a entrar em campo neste sábado (26) para enfrentrar o Criciúma, em duelo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece no Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC), palco em que o Tricolor Paulista jogou pela última vez no ano de 2014.

O último jogo do São Paulo no estádio do Criciúma ocorreu no dia 2 de novembro de 2014, isto é, há quase dez anos. Na ocasião, o duelo valia pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o Tricolor paulista saiu vitorioso pelo placar de 2 a 1.

Naquela partida, o São Paulo inaugurou o marcador com gol anotado pelo zagueiro Edson Silva, aos 37 minutos da etapa inicial. O Criciúma, por sua vez, partiu para cima e respondeu com tento feito pelo camisa 9 Souza, aos 26 do segundo tempo.