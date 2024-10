Fluminense encerra preparação para encarar o Athletico-PR pelo Brasileirão

Nesta segunda-feira, no CT Carlos Castilho, o Fluminense encerrou a preparação para encarar o Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe carioca vem de vitória por 2 a 0 contra seu rival Flamengo, em partida realizada na última quinta-feira.

Para o jogo contra o Furacão, Mano Menezes voltará a contar com o lateral-esquerdo Marcelo e o atacante Keno. Ambos foram suspensos após receberem o terceiro cartão amarelo, ficaram de fora do Fla-Flu e agora estão novamente à disposição do treinador.