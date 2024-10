Norte-americano Tristan Boyer conquista o título do Challenger de Campinas

"É sempre muito difícil ganhar títulos. Eu só tinha um na carreira e não dá para prever quando você vai vencer. Mas, quando você joga bem, ganha um jogo, outro, vai ganhando confiança e começa a esperar por um bom resultado. Um título, porém, é sempre uma grande satisfação. Estou muito contente com este troféu, o maior da minha carreira até agora, e também com o ranking que atingi aqui em Campinas. É o reflexo do trabalho com minha equipe e mostra que estamos no caminho certo", disse Boyer.

O título garantiu a Boyer 100 pontos no ranking e US$ 18.230 de premiação. Ficovich ficou com 50 pontos e US$ 10.730.

Após Campinas, ambos seguem para o ATP Challenger 100 de Curitiba (PR).