Fernando Diniz elogia o Cruzeiro contra o Bahia e reclama de gol anulado

O Cruzeiro ficou no empate com o Bahia, nesta sexta-feira, em 1 a 1, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão. Depois do jogo, o treinador Fernando Diniz elogiou o desempenho da equipe mineira e discordou da anulação do segundo gol da Raposa.

"Foi um bom jogo, tivemos um jogo equilibrado. Não fluiu tanto como no segundo tempo, mas não foi ruim. No segundo tempo, a gente melhorou, começamos a ter chances em sequência. Fizemos o primeiro gol e o segundo, na minha opinião, foi muito mal anulado. Se o Villalba não estivesse ali, ele (Gabriel Xavier) não ia chegar na bola nunca. Ele caiu sozinho. A disputa da bola não foi dele com o Villalba, foi do João Marcelo com outro jogador. O gol foi muito mal anulado", disse Fernando Diniz.