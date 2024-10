Coritiba tem jogador expulso, mas bate Vila Nova e mantém vivo o sonho de entrar no G4 da Série B

O jogo

A primeira grande oportunidade do jogo veio aos oito minutos. Após sobra de escanteio,Cristiano arriscou de fora da área e a bola rebateu na zaga do Coritiba. Alesson tocou nela e a bola sobreou com Henrique Almeida, que finalizou e acertou a trave do gol do Coritiba. O lance, porém, foi parado por impedimento do centroavante logo após ser concluído.

A partir daí, o jogo deu uma esfriada. O embate ficou muito travado por duelos no meio-campo e jogadas que terminavam sem finalizações das equipes, como um passe muito forte ou um cruzamento que acabou nas mãos de um dos goleiros.

Foi apenas com 32 minutos no relógio que o placar foi aberto no OBA. Júnior Brumado roubou bola a intermediária, carregou para a entrada da área e bateu rasteiro para o gol, marcando o primeiro gol da partida e fazendo 1 a 0 para o Coritiba.

Com o gol do Coritiba, o jogo passou a ficar mais aberto e o Vila Nova criou uma boa chance para marcar. Alesson recebeu lançamento em profundidade, invadiu a grande área, cortou para o meio e bateu para o gol, mas a bola foi pela linha de fundo.

Com 39 minutos no relógio, o Vila Nova conseguiu mais uma boa oportunidade. Após rebatida em cobrança de escanteio, a bola sobrou na entrada da área com Jemmes. O jogador arriscou o chute forte, mas viu a bola passar rente à trave direita e ir para fora.