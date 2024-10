Com gols de Vini e Mbappé, Real Madrid vence Celta de Vigo e dorme na cola do líder Barcelona no Espanhol

Na tarde deste sábado, pela décima rodada do Campeonato Espanhol, o Real Madrid visitou o Celta de Vigo no Estádio Municipal de Balaídos e venceu por 2 a 1. Os gols do triunfo foram marcados por Kylian Mbappé e Vinicius Junior, enquanto Williot diminuiu.

Com o resultado positivo, a equipe comandada por Carlo Ancelotti manteve a invencibilidade na competição (sete vitórias e três empates) e chegou aos mesmos 24 pontos do líder Barcelona. No entanto, o rival entra em campo neste domingo, contra o Sevilla. Do outro lado, o Celta de Vigo ficou estacionado em décimo, com 13 somados. O time ainda pode perder posições até o término da rodada.

O Real Madrid retorna aos gramados na próxima terça-feira, contra o Borussia Dortmund, pela terceira rodada da Liga dos Campeões. A bola rola às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu. Já o Celta de Vigo encara o Leganés no domingo (27), pela 11ª rodada da La Liga. A partida acontece às 10h, no Estádio Municipal de Butarque.