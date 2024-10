São Paulo vence 1º jogo por 3 gols de diferença sob o comando de Zubeldía

Contra o Vasco da Gama, entretanto, o sistema defensivo do São Paulo funcionou melhor. A única chance clara do adversário foi com Philippe Coutinho, que saiu cara a cara com o goleiro Rafael, mas finalizou para fora. Eficiente atrás e letal no campo ofensivo, o Tricolor, enfim, conseguiu sair de campo com uma vitória elástica e sem ser vazado.

Aparentemente, o intervalo de 11 dias sem jogos devido à Data FIFA fez muito bem para o elenco do São Paulo. Agora, Luis Zubeldía terá mais um longo período sem partidas oficiais, devido às disputas dos jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil e dos duelos de ida das semifinais da Libertadores. Serão dez dias para descansar e se preparar para o confronto com o Criciúma, fora de casa, no dia 26 de outubro.

Aliás, o São Paulo terá pela frente dois jogos consecutivos fora de casa no Campeonato Brasileiro. Além de enfrentar o Criciúma no estádio Heriberto Hulse, o Tricolor terá pela frente logo em seguida o Bahia de Rogério Ceni na Arena Fonte Nova, um confronto direto por uma vaga para a Libertadores.

Resta saber se o São Paulo, agora tendo apenas o Campeonato Brasileiro para disputar, conseguirá manter o bom desempenho mostrado contra o Vasco da Gama. Se conseguir replicar rodada após rodada o que foi mostrado na última quarta-feira, em Campinas, o Tricolor brigará forte pela classificação direta à fase de grupos da Copa Libertadores.