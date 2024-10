Em seu primeiro revés como técnico, Filipe Luís assume a responsabilidade por derrota do Flamengo

O sonho do título do Campeonato Brasileiro ficou mais distante para o Flamengo. O Mengão perdeu o clássico carioca contra o Fluminense por 2 a 0 nesta quinta-feira, no Maracanã, e se distanciou da liderança da competição. O técnico Filipe Luís sofreu sua primeira derrota como comandante rubro-negro e assumiu a culpa pelo revés.

"É desafiador, mas para se pressionar é fundamental. E eu assumo a responsabilidade do que aconteceu hoje. Não tivemos o nosso melhor dia na questão de sincronia de linha. Sabia que não seria fácil, sabia que eles fazem isso, eles usam muito a atração para jogar na longa. No primeiro tempo, a gente controlou bem esse risco. No segundo tempo, eles acabaram aproveitando algumas falhas nas coberturas", declarou Filipe Luís.