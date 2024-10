Com treino aberto, Vasco encerra preparação para jogo decisivo contra o Atlético-MG na Copa do Brasil

No meio de semana, o Vasco foi derrotado por 3 a 0 pelo São Paulo, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. O objetivo do treino aberto foi aumentar a confiança do time, energizar ainda mais o duelo deste fim de semana.

Vasco e Atlético-MG se enfrentam neste sábado, às 18h30 (de Brasília), em São Januário, pela Copa do Brasil. No primeiro jogo, o Galo venceu por 2 a 1, obrigando o Gigante da Colina a ganhar de qualquer jeito o duelo para continuar sonhando com uma vaga na grande final da competição.