Capitão do Cruzeiro, Romero defende Fernando Diniz após empate, mas admite: "Temos muito para evoluir"

Nesta sexta-feira, no Mineirão, o Cruzeiro recebeu o Bahia em um confronto direto pelo G6 do Campeonato Brasileiro e empatou em 1 a 1. Após o duelo, válido pela 30ª rodada da competição nacional, Lucas Romero, capitão do Cabuloso, defendeu o técnico Fernando Diniz e destacou a boa adaptação. O jogador, no entanto, admitiu que ainda há muito para melhorar.

"Não, acho que não. A gente vem trabalhando bem nesse período de data Fifa e também os jogos que ja passaram. Foi pouco tempo, mas o Fernando (Diniz) é claro na ideia de jogo, conseguiu trabalhar bem e acho que a gente vem se adaptando bem. Infelizmente, não estamos conseguindo os resultados que queremos, logicamente hoje criamos muitas situações para sair vencedor do jogo, mas com certeza ainda temos muito para evoluir, melhorar", começou o capitão do Cruzeiro que vestiu a camisa 180 nesta partida em campanha contra o feminicídio.

Desde que chegou ao Cruzeiro, Fernando Diniz comandou a equipe em quatro jogos. São três empates e uma derrota, isto é, nenhuma vitória conquistada até o momento.