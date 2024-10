Após Botafogo ceder o empate, Tiquinho lamenta falta de atenção e projeta "guerra" contra o Peñarol

O Botafogo enfrentou o Criciúma na noite desta sexta-feira pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Maracanã, o líder, que alcançou 61 pontos, não passou de um empate em 1 a 1 contra o Tigre e pode ver o Palmeiras, atualmente com 57 somados e um jogo a menos, encostar na tabela nesta rodada.

O Criciúma executou com perfeição a estratégia montada pelo técnico Cláudio Tencati, e segurou o zero a zero até os 46 minutos do segundo tempo. Mas quando finalmente abriu o placar, o Alvinegro mal pode comemorar, já que sofreu o empate três minutos depois.

Após o confronto, o atacante Tiquinho, autor do gol do Botafogo, admitiu que faltou atenção da equipe nos minutos finais.