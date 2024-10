Presidente Mário Bittencourt elogia Mano Menezes e confia na permanência do Fluminense na Série A

Mano Menezes foi contratado no começo de julho, para substituir Fernando Diniz. Naquele momento, o Fluminense era o lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas seis pontos conquistados em 13 jogos. Desde então, somente na competição, foram sete vitórias, cinco derrotas e três empates.

A equipe pulou para a 16ª posição, com 30 pontos, um a mais que o Vitória, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, tendo ainda um jogo a menos em relação aos rivais.

O presidente do Fluminense também defendeu a montagem do elenco da equipe para 2024. Algumas contratações, como Renato Augusto, Douglas Costa e David Terans não renderam como esperado, além de já estarem na casa dos 30 anos.

"Não acho que dobramos a aposta, a nossa média de idade não é alta. O Flamengo trouxe o Filipe Luís na mesma idade que trouxemos o Douglas Costa. O Renato Augusto nós trouxemos para ser o meia quando o Ganso não estivesse. Trouxemos o Marquinhos, que é jovem. Nós trabalhamos dois anos e meio com um treinador que tinha um perfil de apostar em jogadores que as pessoas não acreditavam mais e ele conseguia ajudar", analisou Mário.

Renato Augusto e Terans não entraram em campo a mais de dois meses, enquanto Douglas deixou a equipe no meio do ano para assinar com Sydney FC, da Austrália.

O Fluminense volta a campo nesta quinta-feira, às 20 horas (de Brasília), quando enfrenta o Flamengo, pela 30ª rodada, do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. O Rubro-negro é o 4º colocado, com 51 pontos.