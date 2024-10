Palmeiras faz treino técnico e aprimora cruzamentos e finalizações visando jogo contra o Juventude

Há 11 dias sem entrar em campo, o Palmeiras seguiu sua preparação para o duelo contra o Juventude na manhã desta quarta-feira. A partida contra a equipe gaúcha acontece neste domingo, às 20 horas (de Brasília), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Alfredo Jaconi.

A atividade começou com aprimoramentos de fundamentos, como profundidade na linha de fundo, cruzamentos e finalizações. Os jogadores também aperfeiçoaram enfrentamentos com ênfase em superioridade e inferioridade numérica. Na sequência, foi colocada em prática um trabalho técnico com dois times em campo.

Mauricio (lesão no joelho direito), Piquerez (cirurgia no joelho esquerdo) e Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo) seguem no departamento médico e não estão à disposição do treinador Abel Ferreira. Além do trio, Gabriel Menino precisa cumprir suspensão e também vai desfalcar o Palmeiras contra o Juventude.