Leonardo Storck, Pietra Rivoli e Nauhany Silva avançam às quartas no Australian Open Junior Series

A inspiração de Nauhany, como não poderia deixar de ser, é Bia Haddad Maia, que recentemente voltou ao top 10. Ela espelha seu jogo na da paulistana que vem voltando a brilhar no circuito profissional: "A Bia me inspira muito, sempre gostei muito dela por tudo que ela já passou, tudo que ela teve e agora com a volta dela no top 10 foi bem legal acompanhar, assisti os jogos dela, fui na Billie Jran King Cup treinar com ela. Bem legal o que ela está fazendo. Me inspira nela o contexto geral do que ela vem fazendo e o estilo de jogo que é agressivo e da resiliência dela. Eu gosto muito do meu estilo de jogo, bem agressivo e pretendo ser até o final da minha carreira".

O torneio seguirá na sexta-feira com as semifinais a partir das 10h e as finais no sábado, 19, a partir das 11h, com transmissão da ESPN nos dois dias.