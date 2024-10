Corinthians x Athletico-PR: veja informações e prováveis escalações do jogo válido pelo Brasileiro

Para o duelo contra o Furacão, o Corinthians não deve contar com o zagueiro Félix Torres e o atacante Ángel Romero, que serviram suas seleções na data Fifa. Por outro lado, a equipe terá os retornos do lateral direito Fagner e do zagueiro André Ramalho, que cumpriram suspensão na última rodada.

Em relação aos jogadores recuperados do DM, a tendência é que o Corinthians conte com o volante Alex Santana e o meia-atacante Talles Magno. Já José Martínez, como voltou mais cedo da data Fifa por conta de suspensão, é presença certa entre os relacionados.

Se o momento do Corinthians preocupa, o Athletico-PR não vive situação tão diferente. O time hoje comandado por Lucho Gonzáles não sabe o que é vencer no Brasileirão há nove jogos, com seis derrotas e três empates. A equipe se encontra na 15ª posição do Brasileirão, com 31 pontos e dois jogos a menos em relação aos concorrentes na luta contra o Z4.

Para o duelo contra o Timão, Lucho terá os retornos do zagueiro Thiago Heleno e do atacante Pablo, ambos recuperados de dores musculares. Em compensação, o time não vai ter o lateral direito Madson e o defensor Kaique Rocha, suspensos.

No primeiro turno, na Ligga Arena, as equipes empataram por 1 a 1. O meia Christian abriu o placar para os donos da casa, e o zagueiro Cacá deixou tudo igual nos acréscimos da partida. Na ocasião, o Timão era comandado por António Oliveira, enquanto Cuca estava à beira do campo pelo Athletico.

FICHA TÉCNICA