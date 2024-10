Federação Internacional indica revisão de regra no judô para o próximo ano

Com o encerramento das Olimpíadas de Paris 2024, um novo ciclo se iniciou no judô. A Federação Internacional da modalidade promoveu consulta para a promoção do "judô positivo", que busca atender as expectativas de modernidade e evolução do esporte. Este novo modelo seria apresentado no início de 2025.

Todas as Federações Nacionais foram convidadas, do dia 16 de junho ao final de setembro, a enviarem propostas de regras do judô. Todas as ideias foram combinadas e avaliadas na Reunião Técnica da IJF, além da opinião dos meios de comunicação sociais também ter sido considerada.