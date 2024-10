Estêvão marca presença em evento com atletas da base do Palmeiras em celebração ao Dia das Crianças

O evento contou com a disputa das finais do torneio de "1 x 1", no qual atletas de cada categoria se enfrentaram em mini-jogos com o objetivo de driblar o adversário e marcar gols. Os vencedores foram presenteados com troféus e camisas do Verdão autografados por Estêvão, que também tirou fotos com os jovens jogadores.

O Palmeiras realizou um evento em comemoração ao Dia das Crianças que contou com a participação de Estêvão

"O drible e a ousadia fazem parte do meu estilo de futebol. Esse '1 x 1? influencia o atleta a criar coragem de partir para cima do marcador. O campo de terra também é a base de tudo, foi onde eu comecei. É muito importante para a garotada que está aqui no Palmeiras, fico muito feliz que o clube esteja proporcionando essa estrutura incrível para eles", destacou Estêvão.

Na Academia de Futebol 2, centro de treinamento das categorias de base em Guarulhos, o Palmeiras tem o campo de terra, que tem como intuito recuperar o ambiente do jogo praticado na rua, com foco no improviso e liberdade criativa.

Depois dos enfrentamentos individuais, as Crias da Academia foram divididas em grupos para a prática de diferentes atividades espalhadas pelos campos do CT. Dentre as brincadeiras, os atletas brincaram com pipas, futevôlei, bexigas d'água, corrida de saco, jogo da velha e taco, além de terem à disposição alimentos como cachorro-quente, pipoca, picolé e algodão doce.

"O recado é sempre acreditar em você mesmo, ter dedicação. Se você confia em si mesmo, tem tudo para dar certo, você sabe o tanto que vai evoluir. Assim como eu estive aqui, pude evoluir bastante e hoje estar no futebol", finalizou Estêvão.