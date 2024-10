Com Félix Torres como titular, Equador segura empate com o Uruguai fora de casa pelas Eliminatórias

As seleções, agora, voltam a campo apenas na próxima data Fifa, em jogos válidos pela 11ª rodada das Eliminatórias. O Uruguai recebe a Colômbia no dia 15 de novembro, às 21h (de Brasília), no Centenário de Montevidéu. Já o Equador encara a Bolívia no dia 14, no mesmo horário, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo.

O jogo

A primeira chance da partida foi criada logo no primeiro minuto. Após cruzamento vindo do lado direito, Enner Valencia subiu de cabeça e mandou para o gol, mas Rochet fez a defesa tranquila.

Aos 10 minutos, o Uruguai respondeu em uma bonita jogada. Pellistri tocou para Valverde, que fez boa investida de jogo para Darwin Nuñez. O centroavante dominou no peito dentro da área, colocou a bola no chão, cortou a marcação e finalizou para o gol, parando em boa defesa do goleiro Galíndez.

Um minuto depois, o Uruguai quase abriu o marcador em uma belíssima cobrança de falta de Valverde. O meio-campista cobrou falta da entrada da área, mas Galíndez estava atento e espalmou para escanteio.

Com 22 minutos no relógio, o Uruguai teve nova chance de inaugurar o placar. Félix Torres, zagueiro do Corinthians, afastou mal e a bola ficou nos pés de Maxi Araújo. O camisa 20 adentrou a área e bateu rasteiro para o gol, porém Galíndez caiu para fazer a defesa.