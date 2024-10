Carille comanda último treino e faz mudanças na escalação do Santos para enfrentar a Chapecoense

O último treino antes do #CHAxSAN! ? pic.twitter.com/Q7rMMiJ3hB

? Santos FC (@SantosFC) October 15, 2024

Assim, Jair deve voltar a ser titular e Rodrigo Ferreira deve sair jogando na lateral. Já no meio de campo, João Schmidt volta após cumprir suspensão e Sandry, livre de dores no tornozelo, deve permanecer entre os 11 iniciais.

Uma possível escalação, portanto, tem: Gabriel Brazão; JP Chermont, Jair, Luan Peres e Rodrigo Ferreira (Hayner); João Schmidt, Sandry e Giuliano; Willian (Otero), Guilherme e Wendel Silva.

Os lesionados João Paulo (ruptura no tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo), Kevyson (lesão no joelho esquerdo) e Aderlan (ruptura total do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo) completam a lista de baixas.

O duelo com a Chapecoense está marcado para esta quarta-feira, às 20 horas (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó (SC).