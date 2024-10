Presidente do Cuiabá cita dívida do Corinthians por Raniele e dispara: "Golpe no futebol brasileiro"

Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá, não escondeu sua insatisfação com a postura do Corinthians no processo de compra do volante Raniele, que defendeu o Dourado até 2023. O mandatário classificou a situação do time paulista como "ridícula" e disse que o clube está "dando um golpe no futebol brasileiro" ao citar a badalada contratação do holandês Memphis Depay.

"A situação do Corinthians é ridícula. O Corinthians está dando um golpe no futebol brasileiro, com o que fez. O Corinthians não está pagando ninguém e está contratando jogadores, pagando R$ 4 milhões por mês para um jogador estrangeiro e não consegue pagar o Cuiabá, que é muito menos do que vão pagar para o Memphis Depay", disse em entrevista à Rádio Bandeirantes.

O Corinthians adquiriu 60% dos direitos econômicos de Raniele por 2,5 milhões de euros (R$ 13,4 milhões na cotação da época) no início deste ano. O clube acordou pagar esse valor em quatro parcelas: três com vencimento em 2024 e a última em 2025. O contrato de Raniele com o Corinthians é válido até o final de 2028.