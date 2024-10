Candidata à reeleição, Leila comenta renovação de Abel com o Palmeiras e reforça desejo de títulos

Candidata à reeleição na presidência do Palmeiras, Leila Pereira não escondeu o desejo de continuar com Abel Ferreira à frente do Verdão caso seja escolhida para mais uma gestão. A palestrina ressaltou a importância do treinador para a história do clube e o elegeu como "maior"

"O Abel tem contrato conosco até dezembro de 2025, isso está em contrato, o "verde" no branco. Se eu for reeleita presidente do Palmeiras, gostaria muito que nosso treinador ficasse conosco até o final do meu segundo mandato, que seria dezembro de 2027. Isso séria histórico, presidente nenhum passou dois mandatos com um único treinador. Tenho a felicidade de ter esse grande treinador que, para mim, é o maior treinador da história do Palmeiras. Isso tudo ainda não foi tratado e tem o seu tempo", afirmou Leila Pereira em entrevista ao Metrópoles.

Questionada a respeito dos desejos caso a reeleição ocorra, Leila Pereira destacou a vontade de vencer dois campeonatos que ainda não tem na prateleira como presidente do Palmeiras.