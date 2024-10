Brasil conquista quatro medalhas de ouro no Tammer Tournament na Finlândia

Neste domingo, o boxe brasileiro conquistou seis medalhas no Tammer Tournament, realizado em Tampere, na Finlândia. Foram quatro medalhas de ouro e duas de prata.

Rebeca Lima, Viviane Pereira, Ramon Conceição e Felipe Ignácio se destacaram ao vencerem suas respectivas categorias. Joel Ramos e Radija Gama, por sua vez, ficaram com a medalha de prata. Além disso, o Brasil conquistou o título geral por equipes, com Felipe Ignácio sendo premiado como o melhor atleta do torneio.

Três das categorias dos brasileiros no Tammer Tournament foram disputadas no formato todos contra todos. Ramon Conceição abriu as lutas do domingo na categoria até 57kg, vencendo o holandês Mahmoud Al Chabtun em um confronto equilibrado por 3 a 2. Rebeca Lima garantiu sua terceira vitória na competição ao derrotar a inglesa Elise Glynn por 3 a 0 nos 60kg feminino. Radija Gama venceu a norueguesa Ahadi Lukungu por unanimidade (5 a 0) na categoria até 50kg. Enquanto Ramon e Rebeca conquistaram a medalha de ouro, Radija ficou com a prata.