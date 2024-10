Gerson fala sobre parceria com Bruno Guimarães na Seleção Brasileira

Capitão do Flamengo, o volante Gerson concedeu entrevista neste sábado antes do duelo da Seleção Brasileira contra o Peru, na terça-feira, pelas Eliminatórias. O jogador falou sobre sua parceria com Bruno Guimarães na equipe do técnico Dorival Júnior.

"Quando se joga com dois volantes, um sobe e outra fica (para defender), é natural. O Bruno (Guimarães) tem uma qualidade enorme. Teve momentos em que ele fez a minha e me ajudou e vice-versa. Quando conectados, são dois jogadores que se ajudam muito", analisou Gerson.