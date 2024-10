Clássico entre Vasco e Flamengo abre a temporada do NBB; veja onde assistir

ABERTURA DE MILHÕES! ??

A temporada 2024/25 do #NBBCAIXA começa neste sábado (12/10), com CINCO partidas agitando a rodada de abertura. Novas histórias serão contadas na elite do basquete nacional. VEM COM A GENTE! ?#OBasqueteAconteceAqui #Basquete pic.twitter.com/fgVJsxIHtQ

? NBB CAIXA (@NBB) October 12, 2024

Na televisão, durante a temporada regular, a ESPN novamente transmitirá os jogos de terça-feira, além da partida de abertura no sábado. Na próxima semana, no dia 15, a ESPN 2 retorna ao vivo com o confronto entre Franca e Minas.

A emissora também tranmistirá o encontro festivo do Jogo das Estrelas, além dos Desafios, disputados entre os principais jogadores do basquete brasileiro. As oitavas, quartas, semis e finais também serão exibidas.

Esta é a 17ª edição do Novo Basquete Brasil, que, nesta temporada, contará com 18 equipes participantes. Em comparação com o ano passado, a única mudança no formato é que as oitavas de final será disputada em uma melhor de cinco jogos, assim como o restante das fases eliminatórias.