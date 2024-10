Após 29 rodadas, São Paulo faz campanha superior a das últimas três edições do Brasileirão; confira

O torcedor do São Paulo não está satisfeito com a equipe. O Tricolor amargou eliminações em sequência na Copa do Brasil e na Copa Libertadores e, para piorar, foi derrotado pelo Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro, no último fim de semana.

Apesar disso, o Tricolor ainda segue vivíssimo na briga por uma vaga no G4 do Brasileirão. E uma coisa que pode dar esperança aos torcedores é a campanha que o time paulista vem fazendo, mesmo que ela aparente não ser ideal.

A campanha do São Paulo na atual edição da Série A é superior às últimas três campanhas tricolores na competição de pontos corridos. Neste momento, o clube do Morumbi figura na quinta colocação, com 47 pontos. A equipe soma 14 vitórias, cinco empates e 10 derrotas.