Santos x Mirassol: veja onde assistir ao jogo pela 31ª rodada da Série B

Com a derrota para o Goiás, o Santos viu a sequência de oito jogos sem perder acabar e as críticas aumentarem. Na segunda posição, o Peixe está com 53 pontos, com um a menos do que o Novorizontino, líder. O América-MG, primeiro time fora da zona de acesso, somou 47 unidades.

Assim como o Alvinegro Praiano, o Mirassol está na briga por um lugar na Série A. Na quarta colocação, o time do interior paulista está com 50 pontos.

O árbitro da partida será Mario Sergio Baldini Caulada (SP), auxiliado por Alex dos Santos (SC) e Bruno Muller (SC). O VAR ficará a cargo de Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ).