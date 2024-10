Marquinhos defende trabalho de Dorival e valoriza vitória da Seleção: "Mostramos a qualidade que temos"

Um dos jogadores mais experientes do atual elenco da Seleção Brasileira, Marquinhos saiu em defesa do técnico Dorival Júnior após a vitória de 2 a 1 sobre o Chile, nesta quinta-feira, pela nona rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O zagueiro elogiou o comandante e afirmou que é preciso dar tempo ao trabalho.

"Não vem ao caso (demissão do Dorival). Trabalhamos com a realidade. O futebol é muito complexo. Tempo ao tempo. Sabemos da capacidade do professor, da grande pessoa e profissional que ele é. Foco total em melhorar cada vez mais como grupo e equipe. O trabalho que vai permitir esse crescimento. Não adianta nada buscar mudanças. Não vem ao caso. Fico feliz pelo trabalho que ele vem fazendo", disse.

"Tivemos alguns jogos ruins, como equipe, performance. Desde o dia que chegamos nessa data Fifa, foi corrigido, houve muita conversa. É tempo ao tempo. Todos esses jogos que passaram, é uma experiência para o professor fazer, conhecer os jogadores. Não é fácil. Tem que dar tempo para ele entender o que tem nas mãos. Hoje mostramos a qualidade que temos. Com esse grupo se entendo cada vez mais, vamos crescer e melhorar muito", completou.