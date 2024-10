Jéssica Messali comemora Dia Paralímpico revisitando os marcos da carreira

Em comemoração ao Dia Paralímpico, promovido em 8 de outubro, a Allianz Seguros, parceira oficial dos Jogos de Paris 2024 e patrocinadora global dos Movimentos Olímpico e Paralímpico, reuniu os colaboradores da companhia em um encontro com Jéssica Messali, um dos principais nomes do paratriatlo brasileiro. No evento, realizado virtualmente, ela revisitou os principais marcos da carreira e mostrou como encara os desafios da profissão.

Dona de diversas medalhas conquistadas em competições nacionais e internacionais e eleita por duas vezes a melhor atleta de triatlo da temporada pelo Prêmio Paralímpicos, Jéssica Messali também relembrou o seu início no esporte.

"Sofri um acidente automobilístico, fiquei paraplégica e usei o esporte como reabilitação para voltar a ter uma vida com autonomia e me recolocar no mundo e na sociedade", afirmou.