Emprestado pelo Santos, Lucas Lima é o líder em assistências e grandes chances criadas na Série B

O Sport venceu o Ceará, na última segunda-feira, por 2 a 1, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na Ilha do Retiro. Autor da assistência para o primeiro gol da equipe, Lucas Lima é o líder do quesito na competição e o jogador com mais grandes chances criadas.

Em 26 partidas, Lucas Lima distribuiu seis assistências e lidera a estatística ao lado de Guilherme, do Santos. De acordo com dados do Sofascore, o meia do Sport também criou oito grandes chances, maior número da Série B, e deu 60 passes decisivos, vice-líder no torneio.

O jogador de 34 anos, que está emprestado ao Sport junto ao Santos, ainda tem 82% de acerto nos passes, recuperou a bola 95 vezes e marcou um gol.