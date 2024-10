Bia Haddad se vinga de Madison Keys e avança no WTA 1000 de Wuhan

A partida desta quarta-feira marcou o quarto embate entre as tenistas, com duas vitórias para cada. Bia Haddad se mostrou contente com o novo triunfo.

"Estou feliz com o meu trabalho de hoje. Jogamos na semana passada e estou feliz com a forma que já reagi nesta semana. Ela é uma jogadora agressiva e sempre que a gente joga é parelho. Já treinamos juntas, nos conhecemos bastante. Estou feliz, principalmente, com a minha mentalidade que foi muito competitiva e estou pronta para a próxima rodada", falou.

Na próxima rodada do WTA 1000 de Wuhan, Bia Haddad enfrentará a vencedora do duelo entre Marie Bouzkova e Veronika Kudermetova. Antes, a brasileira volta a quadra ainda nesta segunda-feira, às 23h (de Brasília), para a estreia nas duplas. Ela e a alemã Laura Siegemund enfrentam a canadense Leylah Fernandez e a indonésia Aldila Sutjiadi.