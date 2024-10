Palmeiras tem 25% de chance de título da Série A, e Corinthians vê possibilidade de queda aumentar

A equipe de Abel Ferreira, neste momento, é a segunda colocada do torneio, com 57 pontos. O Glorioso, que derrotou o Athletico-PR em Curitiba, por 1 a 0, abriu três pontos de vantagem na ponta.

Já na disputa por classificação à Libertadores, o São Paulo, apesar da frustrante derrota para o Cuiabá, continua com boas possibilidades. O Tricolor, que atualmente ocupa o quinto lugar, com 47 pontos, tem 65,6% de chances de jogar o torneio continental na próxima temporada.

O Corinthians, por sua vez, se complicou um pouco mais na briga contra o rebaixamento. O Timão sofreu um empate do Internacional nos acréscimos e, além de desperdiçar pontos valiosos, viu as chances de queda aumentarem.

Agora, a equipe comandada por Ramón Díaz possui 62,1% de possibilidade de cair para a Segunda Divisão. O Vitória tem 57,1% de chance, contra 35,8% do Fluminense, 23,9% do Athletico-PR e 15,7% do Juventude. O vice-lanterna do torneio, Cuiabá, possui 77,4%. Já o último colocado Atlético-GO soma 98,8%.

Com o empate na Neo Química Arena, o Corinthians caiu uma posição e se encontra no 18º lugar, com 29 pontos. Já o Fluminense, primeira equipe fora do Z4, tem um ponto a mais, porém com uma partida a menos.