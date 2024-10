No fim, Juventus sofre empate do Cagliari e perde a chance de retomar a vice-liderança do Italiano

Na manhã deste domingo, pela sétima rodada do Campeonato Italiano, a Juventus recebeu o Cagliari no Juventus Stadium e empatou por 1 a 1. O gol dos mandantes foi marcado por Vlahovic, enquanto R?zvan Marin deixou tudo igual.

Com o resultado, a Juventus chegou a 12 pontos. O time foi ultrapassado pela Inter, que venceu o Torino na rodada e ficou com 14 somados, apenas um a menos em relação ao líder Napoli. Já o Cagliari, agora em 15º, somou seu sexto ponto na competição.

A Juventus retorna aos gramados no próximo dia 19 (sábado), contra a Lazio, pela oitava rodada do Campeonato Italiano. A bola rola às 15h45 (de Brasília), no Juventus Stadium. Já o Cagliari duela diante do Torino no domingo (20). Desta vez a partida acontece às 13h, na Sardegna Arena.