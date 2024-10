Com gol de Vini Jr., Real Madrid derrota Villarreal no Campeonato Espanhol e cola no líder Barcelona

Neste sábado, em confronto válido pela nona rodada do Campeonato Espanhol, o Real Madrid recebeu o Villarreal no Santiago Bernabéu, venceu por 2 a 0 e colou no Barcelona, líder da competição. Valverde e Vinicius Júnior balançaram as redes para a equipe da casa.

Com o triunfo, o Real Madrid chegou aos 21 pontos, na segunda colocação, atrás apenas do líder Barcelona, com a mesma quantidade de somados, por critérios de desempate. Já o Villarreal permaneceu com 17 pontos, na terceira posição.

O Real Madrid volta aos gramados no sábado (19/10), às 16h (de Brasília), quando visita o Celta de Vigo, no Estádio de Balaídos. No domingo (20/10), às 16h, o Villareal recebe o Getafe, no El Madrigal. Ambas as partidas serão válidas pela décima rodada do Campeonato Espanhol.