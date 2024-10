Vasco x Juventude: veja onde assistir, informações e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Vasco e Juventude se enfrentam na noite deste sábado, em São Januário, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo está marcado para as 21 horas (de Brasília).

Onde assistir: O jogo terá transmissão exclusiva do Premiere, no pay-per-view.

A partida marca o retorno do Vasco ao seu caldeirão após 36 dias longe de casa, quando superou o Athletico-PR por 2 a 1, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Com três rodadas sem vitória na competição, a oportunidade de atuar diante da torcida é a chance de voltar a pontuar em busca de maior tranquilidade na tabela.