Rafael Paiva lamenta resultado diante do Atlético-MG, mas destaca força do Vasco dentro de casa

O Vasco foi derrotado pelo Atlético-MG, por 2 a 1, nesta quarta-feira, pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil, na Arena MRV. Depois do jogo, o técnico Rafael Paiva lamentou o resultado, mas destacou a força do Cruzmaltino dentro de casa para buscar a virada e a classificação.

"Não era o resultado que a gente veio buscar, a gente não veio pra se defender aqui, a gente sabe da força do Atlético, a gente também sabe que é muito difícil. Mas nós saímos com o sentimento de que o jogo está vivo. Em São Januário somos muito fortes. Nessa competição, na Copa do Brasil, a gente foi muito forte em todos os jogos e a gente sai com a sensação que a gente vai fazer de tudo pra passar" disse Rafael Paiva.