Centro de Treinamento de Cricket é reinaugurado em Poços de Caldas

Na última terça-feira, o Centro de Treinamento de Cricket, do Projeto Cricket Brasil, foi reinaugurado, em Poços de Caldas. Com o foco para o próximo ciclo Olímpico de Los Angeles, em 2028, o Centro em Excelência da modalidade auxiliará na preparação das seleções masculina e feminina de cricket, além de aumentar a visibilidade nos projetos do Cricket Brasil que já são organizados e ministrados pela federação, dentro do CT.

O evento contou com diversas personalidades, dentre elas, nacionais e internacionais, como o prefeito da cidade de Poços de Caldas Sérgio Antônio Carvalho de Azevedo, o cônsul geral britânico em São Paulo Jonathan Knott CMG, além de um vasto grupo de jogadoras internacionais e da Seleção Brasileira.

De acordo com Carol Nascimento, atleta da Seleção Brasileira Feminina de Cricket, celebra a importância do desenvolvimento do esporte que pratica no Brasil, dando maiores condições às atletas.