Zé Rafael reflete sobre volta de lesão no Palmeiras e exalta competitividade interna do elenco

No período em que ficou longe dos gramados, Zé Rafael perdeu status de titular do Verdão. O meio-campo agora tem sido composto por Aníbal Moreno e Richard Ríos.

O jogador, porém, não lamenta a falta de espaço, mas sim exalta a competitividade interna do grupo. Ele crê que esta briga pela titularidade gera uma condição positiva para que a equipe se apresente com qualidade nos jogos.

"Isso vem ao longo dos anos, é uma característica da nossa equipe. Um elenco com boas opções aumenta ainda mais a qualidade da competição interna e gera uma condição melhor de preparação para que a gente possa jogar de maneira competitiva e eficiente. Os treinamentos são a preparação para o jogo e todos estão se preparando da melhor forma, competindo como tem de ser. Isso nos permite jogar em alto nível", avaliou.

O próximo compromisso do Palmeiras está marcado para este sábado. O time visita o Red Bull Bragantino, às 16h30 (de Brasília), no Nabi Abi Chedid, visando tomar a ponta do Campeonato Brasileiro e seguir firme na disputa por um tricampeonato inédito.

"O Bragantino é uma equipe sempre bem montada, com jogadores jovens e de qualidade. Mais uma vez, acredito que será um jogo difícil, intenso, pela qualidade da equipe deles. Apesar de não estarem na melhor fase, vão se esforçar e dar o melhor porque também é uma vitrine jogar contra o Palmeiras, todos querem mostrar o seu melhor. Vamos ter um jogo competitivo, disputado, mas estamos nos preparando bem durante esses dias para ir a Bragança e fazer uma grande partida", projetou Zé Rafael.

O duelo com o Massa Bruta é válido pela 29ª rodada do Brasileirão. Restando dez rodadas para o término do torneio, o Alviverde é o segundo colocado da tabela, com 56 pontos, um abaixo do líder Botafogo.