Com Endrick titular, Real Madrid decepciona contra o Lille e sofre a primeira derrota na Champions

No outro jogo da rodada, o Benfica ganhou por 4 a 0 do Atlético de Madrid, no Estádio da Luz. Com três pontos, o time espanhol se encontra na 23ª colocação, ao passo que os portugueses estão em terceiro, com seis unidades.

O jogo

A primeira grande chance do jogo foi do Real Madrid, quando Vini Jr. cortou para o meio e obrigou Chevalier a fazer a defesa. Posteriormente, Endrick puxou contra-ataque, invadiu a área, mas finalizou em cima do goleiro.

Apesar das chances do Real, o Lille é quem detinha o controle da posse de bola e ficou perto de marcar. Após cruzamento, Jonathan David cabeceou para intervenção de Lunnin, que no rebote impediu novamente a bola de entrar.

Depois de ida ao VAR, o árbitro marcou pênalti por toque de mão de Camavinga após cobrança de falta. Nos acréscimos, Jonathan David deslocou o goleiro e deixou o Lille em vantagem. Antes da ida ao intervalo, os visitantes tiveram a chance de empatar: Endrick aproveitou sobra da disputa entre Vini Jr. e Chevalier para arrematar, mas a bola desviou no defensor e foi para fora.

Mesmo com o Real Madrid no ataque, a primeira grance chance do segundo tempo foi do time francês, quando Zegrova cortou para o meio e arrematou com perigo para fora. Na sequência, os mandantes, novamente, tiveram descida perigosa, com Jonathan David finalizando da entrada da área e a bola passando perto da trave.