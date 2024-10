Arthur celebra ida à final da Copa do Mundo, mas alerta: "Emoção e razão têm que estarem equilibradas"

A classificação suada da Seleção Brasileira à final da Copa do Mundo de futsal nesta quarta-feira, em Tashkent, capital do Uzbequistão, foi muito celebrada pelos jogadores. No entanto, o ala Arthur já está preocupado com o jogo decisivo. Para ele, a força mental que a Seleção demonstrou na vitória de virada por 3 a 2 contra a Ucrânia na semifinal é um dos pilares da equipe.

"É uma semifinal de Copa do Mundo, então o emocional tem que estar equilibrado. A emoção e a razão têm que estarem equilibradas para executarmos as coisas bem. Durante a competição, nós não saímos atrás do placar e com a desvantagem de hoje tivemos que ter calma, tranquilidade, não sair do plano e do propósito que a gente tinha", disse.