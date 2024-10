Matthaus elogia início de Kompany no comando do Bayern: "Está jogando melhor do que com o Guardiola"

Assim, ocupa a liderança do Campeonato Alemão de forma invicta, com 13 pontos. O único tropeço foi o empate com o Bayer Leverkusen em 1 a 1, no último sábado.

Na Liga dos Campeões, o Bayern de Munique aplicou uma goleada de 9 a 2 sobre o Dinamo Zagreb na estreia e bateu o recorde de time com mais gols marcados em uma partida na competição.

"O jogo é jogado mais para frente do que para fora ou para trás. Isso nem sempre é possível contra uma defesa profunda como a do (Bayer) Leverkusen no sábado, mas você sempre tenta mudar para o modo ofensivo. Para mim, isso torna o jogo mais atraente do que jamais vi o Bayern jogar", relatou.