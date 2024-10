Marcos Leonardo marca, Al-Hilal goleia time do Iraque e mantém 100% na Liga dos Campeões da Ásia

Na tarde desta terça-feira, o Al-Hilal goleou o Al Shorta, do Iraque, por 5 a 0, pela segunda rodada da Liga dos Campeões da Ásia, no Prince Faisal Bin Fahd Stadium. Marcos Leonardo foi o autor de um dos gols do duelo.

Com o triunfo, o time de Jorge Jesus ocupa a ponta do Grupo B, com seis pontos. Já os iraquianos estão em décimo lugar, com uma unidade.

Agora, as equipes focam nas ligas nacionais, em que o Al Shorta encara o Al-Talaba Sport Club, às 11h (de Brasília) desse sábado, em casa. Já o Al-Hilal duela frente ao Al-Ahli Saudi, às 15h, na mesma data, no King Abdullah Sports City.