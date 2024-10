Em nota oficial, Flamengo repudia ida de Corinthians e Vasco ao STJD pelas datas da Copa do Brasil

Por meio de uma nota oficial, o Flamengo criticou a decisão de Corinthians e Vasco de irem ao STJD para solicitar uma nova mudança nas datas dos jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil. Antes, as datas-bases para a realização das partidas era no dia 17 de outubro. Entretanto, segundo a CBF, as datas foram alteradas após a divulgação do calendário da Conmebol para os duelos da Libertadores e Copa do Brasil. Com isso, os confrontos de volta serão feitos no fim de semana do dia 20 de outubro,

Flamengo e Atlético-MG pediram à CBF a mudança de datas, com o argumento de que as equipes teriam muitos jogadores convocados para a próxima data-Fifa, que terminaria apenas um dia antes dos jogos de volta da competição.

"O Clube de Regatas do Flamengo ("Flamengo") vem, diante da informação de que o Vasco da Gama SAF ("Vasco") e o Sport Club Corinthians Paulista ("Corinthians") decidiram acionar o Superior Tribunal de Justiça Desportiva ("STJD"), contra a decisão da Confederação Brasileira de Futebol ("CBF") de inverter a data base das partidas de volta da fase semifinal da Copa do Brasil com as partidas da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro", disse o Flamengo em um trecho da nota.