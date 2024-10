Evanilson marca, e Bournemouth vence o Southampton pelo Campeonato Inglês

Campeonato Italiano

Pela sexta rodada do Campeonato Italiano, o Parma recebeu o Cagliari. No Estádio Ennio Tardini, o time visitante venceu por 3 a 2, com gols de Nadir Zortea, Razvan Marin e Roberto Piccoli. Já o time da casa marcou com Dennis Man e com o brasileiro Hernani.

Com o resultado, o Parma caiu para a 15ª posição, com cinco pontos conquistados. Já o Cagliari conquistou sua primeira vitória na competição e subiu para a 17ª colocação, com os mesmos cinco pontos.

O Parma volta a campo neste domingo, às 10 horas (de Brasília), quando encara o Bologna, no Estádio Renato Dall'Ara. No mesmo dia, às 7h30, o Cagliari visita a Juventus. As duas partidas são válidas pela sétima rodada do Campeonato Italiano.