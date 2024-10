Em pouco mais de um mês, Palmeiras alcança número de vitórias do Corinthians em todo o Brasileiro

O período vitorioso fez com que o Palmeiras diminuísse a distância para o líder Botafogo e entrasse de vez na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro, com 56 pontos e apenas um atrás do Glorioso. Já o Corinthians segue lutando contra o rebaixamento e ocupa a décima sétima colocação, com os mesmos 28 pontos que o Vitória - primeira equipe fora do Z4 - mas com duas vitórias a menos que o time baiano.

O Palmeiras entra em campo novamente no próximo sábado, contra o Red Bull Bragantino, às 16h30 (de Brasília), no estádio Nabi Abi Chedid, pela 29ª do Brasileirão. Já o Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h45, no Maracanã, pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil, contra o Flamengo.