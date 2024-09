Segunda edição da COB Expo termina com mais de 72 mil visitantes

A COB Expo que acontecerá no ano que vem será novamente em São Paulo. Os organizadores do evento esperam trabalhar ainda mais a presença de ídolos do esporte brasileiro, despertando a curiosidade de possíveis novos visitantes.

Durante o evento, que contou com a presença de muitas crianças e adolescentes, mais de 200 palestrantes estiveram presentes para falar sobre o esporte brasileiro, além de grandes experiências para o público, que pôde explorar 22 espaços esportivos.

"Recebemos um público predominantemente infantojuvenil reforçando o conceito de parque temático. Oferecemos experiências, ativações e um elo de conexão para que o brasileiro conheça cada vez mais as modalidades olímpicas e o trabalho diário do COB ao longo de todo o ciclo de quatro anos, se conecte e interaja consumindo o Time Brasil, torcendo, dando suporte, como vimos na última edição dos Jogos Olímpicos, em Paris", declarou Gustavo Herbetta, diretor de Marketing do COB.