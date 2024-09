Real Madrid sofre gol nos acréscimos e cede o empate ao Atlético de Madrid

Com o resultado, o Real Madrid perde a chance de encostar definitivamente na liderança do Campeonato Espanhol, com 18 pontos. O líder Barcelona, que perdeu pelo Osasuna no sábado, está com 21.

O placar acaba com uma sequência de vitórias do Real Madrid na temporada 2024/25. O time do técnico Carlo Ancelotti vinha de cinco triunfos seguidos, contando jogos por LaLiga e Champions League.

O Real Madrid volta a jogar na quarta-feira pela Liga dos Campeões contra o Lille, na França. Pelo Espanhol, entra em campo no sábado diante do Villarreal no Santiago Bernabéu.